بيراميدز يفقد ورقة مهمة قبل مواجهة الزمالك بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

حصل الدولي المغربي وليد الكرتي لاعب فريق بيراميدز، على بطاقة حمراء في مباراة فريقه ضد المصري البورسعيدي.

ويواجه بيراميدز منافسه المصري على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية ضمن حسابات الجولة الثانية بمسابقة دوري WE المصري.

ونال الكرتي بطاقة حمراء في الدقيقة 44 من زمن أحداث المباراة، ليغيب على إثرها عن مباراة الزمالك المقبلة.

ومن المقرر أن يلعب بيراميدز ضد الزمالك في السادس من نوفمبر المقبل ضمن الأسبوع الثالث بمسابقة دوري WE المصري.

جدير بالذكر أن بيراميدز بدأ الموسم الحالي بالتعادل مع إنبي بهدف لكل فريق.