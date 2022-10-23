مباشر الدوري.. بيراميدز 0-0 المصري.. بداية الشوط الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز والمصري، ضمن الجولة الثانية من الدوري، في مباراة تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكان بيراميدز وصيف البطولة الموسم الماضي، قد افتتح مشواره بالدوري، بالتعادل مع إنبي بهدف لكل فريق.

بينما كانت بداية المصري صعبة، بعدما تلقى هزيمة ثقيلة أمام سيراميكا كليوباترا بثلاثية نظيفة.

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي.

خط الوسط: عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد سامي - محمود دونجا - محمد صادق - كريم حافظ - محمود وادي - فخري لاكاي - عبد الله مجدي - إسلام عيسى.

تشكيل المصري

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: حسين السيد - محمد دبش - إسلام أبو سيلمة - كريم العراقي.

خط الوسط: فريد شوقي - إيزي إيميكا - إلياس الجلاسي.

خط الهجوم: رحيم دغموم - مروان حمدي - عماد بو بكر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: عصام ثروت - عمرو موسى - جريندو - محمد عنتر - عمرو مرعي - أحمد الشيخ - عمرو طارق - إسلام عطيية - فرانك إيتوجا

أحداث المباراة

الدقائق الأولى تشهد تفوق هجومي للمصري، وكاد كريم العراقي أن يسجل الأول لكن رأسيته تمر بجوار القائم.

تألق كبير من الشناوي والمدافع أسامة جلال، وهدف محقق ضائع من الفريق البورسعيدي.

محاولات من بيراميدز لكن دون أي خطورة على مرمى جاد.

وليد الكرتي يحصل على بطاقة حمراء بعد تدخله على إلياس الجلاسي الذي كان في وضعية انفراد مع نهاية الشوط الأول.

شوط ثاني سلبي أداءً ونتيجة من كلا الفريقين.