تعرف على تشكيل المنتخب الأولمبي ضد إسواتيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي، مدرب منتخب مصر الأولمبي، تشكيل الفريق الرسمي الذي سيخوض مباراة نظيره إسواتيني بعد قليل من عصر اليوم الأحد في ذهاب الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، والمؤهلة بدورها إلى أولمبياد باريس 2024.

ويقود الثنائي إبراهيم عادل وأسامة فيصل هجوم الفريق، ومن خلفهما مصطفى سعد.

ويسعى منتخب مصر الأولمبي لتحقيق فوز مريح على إسواتيني، ليقترب من التأهل قبل مواجهة الإياب المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في الإسكندرية.

ويخوض منتخب مصر الأولمبي ضد إسواتيني اليوم أول مباراة رسمية تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، مدرب الفريق، بعد وديتي بنين.

ويلعب الفائز من مباراتي مصر وإسواتيني ضد المتأهل من موقعتي زامبيا وسيراليون ضمن الدور الثالث والأخير قبل نهائيات أمم أفريقيا.

وفيما يلي تشكيل منتخب مصر:

حمزة علاء، أحمد عيد، حسام عبدالمجيد، محمد طارق، محمد أشرف بكري، العربي بدر، أحمد نبيل "كوكا"، محمود صابر، مصطفى سعد، إبراهيم عادل، أسامة فيصل.