الإسماعيلي يعلن قائمته لمواجهة غزل المحلة.. ظهور وجوه جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

شهدت قائمة الإسماعيلي التي أعلنها الإسباني خوان كارلوس جاريدو، مدرب الفريق، اليوم الأحد، استعدادًا لمباراة غزل المحلة تواجد وجوه جديدة.

ويحل الإسماعيلي ضيفًا على غزل المحلة عند الساعة 03:00 عصر غدٍ الإثنين، ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وضمت قائمة الدراويش 22 لاعبًا، وشهدت تواجد وجوه جديدة لأول مرة وهم محمد كوكو وكريم عرفات ونور الزمان الزموري، فيما استمرت الصفقات الجديدة في الظهور، وعلى رأسها باسم مرسي، وحمدي النقاز، وصالح جمعة.

كان الإسماعيلي خسر مباراته الافتتاحية في الدوري ضد الأهلي، بينما تعادل غزل المحلة مع المقاولون.

قائمة الإسماعيلي لمباراة غزل المحلة:

حراسة المرمى: محمد فوزي وأحمد عادل عبدالمنعم ومحمد كوكو.

خط الدفاع: حمدي النقاز وكريم عرفات وباهر المحمدي ومحمد هاشم ونور الزمان الزموري وأحمد محسن ومحمد دسوقي.

خط الوسط: عمر الوحش ومحمد بيومي ومحمد حسن ومصطفى فارس وصالح جمعة وأحمد مدبولي ومحمود الشبراوي وعبدالرحمن مجدي.

خط الهجوم: باسم مرسي ومحمد الشامي وحازم مرسي وعبدالقادر كوليبالي.