دي بروين عن هالاند: ننتظر منه المزيد

محمد اسماعيل - القاهرة - أشاد البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بزميله النرويجي إيرلينج هالاند، هداف بريميرليج، وذلك بعد الفوز على برايتون بالجولة الـ13 من عمر الدوري الإنجليزي.

وفاز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجلهم دي بروين، وهالاند بواقع هدفين للنرويجي، ليستعيد حامل اللقب توازنه بعد الهزيمة أمام ليفربول بهدف دون رد الأسبوع الماضي.

وقال دي بروين في تصريحات لشبكة "BBC" البريطانية: "سيطرنا على الشوط الأول ولم نسمح لبرايتون باللعب كما يريدون، كان يجب أن نجعل النتيجة 3-0، قبل أن يسجلوا هدفًا لكننا أهدرنا وهم كان لهم السبق في تقليص الفارق".

وأضاف: "هدف برايتون جعل المباراة صعبة بعض الشيء، ولكن وصولنا للمرمى بالهدف الثالث قتل المباراة تمامًا لصالحنا، وهذا ما كنت أفكر فيه عندما حصلت على الكرة من برناردو سيلفا، لقد بحثت أولًا عن الخيارات، ثم وجدت أنه يمكنني التسديد، وبالفعل، ذهبت الكرة بشكل مثالي في المرمى".

ثم أكال دي بروين المديح لزميله هالاند قائلًا: "إيرلنيج معنا ليسجل الأهداف، هو يقدم موسمًا رائعًا حتى الآن، وساعدنا في الفوز بالعديد من المباريات منذ بداية الموسم".

واستمر: "أعتقد أن ما يفعله هو مجرد بداية، هو يقوم بواجبه كمهاجم، ويلعب بشكل جيد للغاية مع الفريق، لكن، نحن جميعًا ننتظر منه المزيد، لأنه يظهر كالوحش في المران أيضًا".

ويحتل هالاند صدارة هدافي بريميرليج هذا الموسم، برصيد 17 هدف، سجلهم في 11 مباراة فقط مع مانشستر سيتي هذا الموسم.