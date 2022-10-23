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تعرف على موعد مباراة الأهلي وكيلسي البولندي في مونديال الأندية لليد والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يلعب فريق كرة اليد بالنادي الأهلي مباراة مهمة ضد كيلسي البولندي مساء اليوم الأحد في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية للعبة "سوبر جلوب"، التي تستضيفها المملكة العربية .

ومن المقرر أن تستضيف صالة وزارة بمدينة الدمام السعودية مباراة الأهلي اليوم.

وكان الأهلي تصدر المجموعة الثانية على حساب بنفيكا البرتغالي ومضر السعودي، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

لكن الفريق الأحمر خسر على يد ماجديبورج الألماني بنتيجة 28-36 أمس السبت، ليلعب على الميدالية البرونزية.

من جانبه، كان كيلسي خسر في الدور ذاته أمام 28-39.

موعد المباراة

يلعب الأهلي ضد كيلسي البولندي عند الساعة 05:00 مساءً بتوقيت القاهرة في مباراة المركز الثالث.

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة وماجديبورج في المباراة النهائية للبطولة عند الساعة 07:30 مساءً.

القنوات الناقلة

تذاع مباراة الأهلي وكيلسي البولندي عبر قناتي "أون تايم سبورتس 3" المصرية، و"إس إس سي 3" السعودية.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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