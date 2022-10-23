"على غرار ملاعب أوروبا".. ستاد القاهرة يخطط لإنشاء محال تجارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشف وليد عبدالوهاب، رئيس هيئة ستاد القاهرة، أنه يخطط لإنشاء محال تجارية في محيط الملعب، على غرار الملاعب في أوروبا، مشيرًا إلى أنه يأمل في تحقيق ذلك في المستقبل القريب.

وقال عبدالوهاب، في تصريحات للقناة الأولى المصرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، "أحلم بأن تكون هناك محال تجارية في محيط ستاد القاهرة على غرار الملاعب في أوروبا، نخطط لهذه المشروعات، لكن ذلك لن يحدث في الوقت الحالي لأن الناس تنقصها الثقافة الرياضية، وسنعمل على تحقيق هذا الحلم في المستقبل".

ومن المقرر أن يعود ستاد القاهرة لاستضافة المباريات من جديد باستضافة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا مساء اليوم الأحد ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وأوضح عبدالوهاب "ستاد القاهرة كان في فترة راحة مثل فرق الدوري، خضع للصيانة منذ بداية أكتوبر، وانتهينا من يومين فقط، لم نستضف مباراة واحدة فقط خلال الفترة الماضية، وأعد أن يظهر الاستاد بمظهر رائع يليق بمصر".

ويخوض الزمالك وسيراميكا كليوباترا مبارياتهما في الموسم الجديد من الدوري على ستاد القاهرة.