الرحيل بات قريبًا.. صحيفة إنجليزية تكشف وجهة رونالدو المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - ربما حركة التمرد التي يقوم بها رونالدو مع مانشستر يونايتد، هي طريقته المدروسة للرحيل عن صفوف الفريق، والذي يسعى إليه النجم البرتغالي منذ الصيف الماضي.

وغاب رونالدو عن مباراة الأمس بين فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، كعقاب من المدرب إريك تين هاج بسبب تصرف البرتغالي يوم الأربعاء الماضي ضد توتنهام، حيث رفض كريستيانو المشاركة كبديل أمام سبيرز، وغادر ملعب أولد ترافورد قبل نهاية اللقاء.

وربما تكون هذه الواقعة، سببًا لمغادرة رونالدو اليونايتد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بشهر يناير، والغريب، أنه غاب عن المباراة التي تجمع يونايتد بتشيلسي، الذي يعد الوجهة المحتملة لرحيله عن مدينة مانشستر.

وينوي تشيلسي التحرك في موسم الانتقالات الشتوي المقبل، من أجل الحصول على خدمات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من صفوف مانشستر يونايتد، وذلك بعدما كان البلوز هو أبرز الأندية التي اهتمت باستقدام رونالدو الصيف الماضي، عندما طلب مغادرة مانشستر.

وكان سبب عدم اكتمال هذه الصفقة، هو مدرب تشيلسي في ذلك الوقت، توماس توخيل، الذي رحل بعد صدامه مع الإدارة، التي أرادت جلب صاروخ ماديرا إلى ستامفورد بريدج.

وبحسب الصحف الإنجليزية، فإن هذا الاهتمام بضم رونالدو، لا يزال قائمًا، حيث ذكرت "صن داي ورلد" الإنجليزية، أنه بعد إقالة توخيل، ومجيء جراهام بوتر الذي لا يمانع استقدام البرتغالي.

وأفادت الصحيفة أن الصفقة الأقرب ستكون عقدًا حتى نهاية الموسم الجاري، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية وفقًا لمصادرهاً، أن رونالدو قد يكون مستعدًا لخفض راتبه الحالي مع يونايتد، من أجل الرحيل عن صفوفه، متجهًا إلى تشيلسي.

وختمت "صن داي ورلد" تقريرها، بأن هذا الانتقال قد يتم خلال الأيام القلية المقبلة، بعدما وصلت الأمور بين رونالدو وإدارة يونايتد والمدرب تن هاج، إلى مرحلة بائسة.