"ظهور الوافد الجديد".. تشكيل الزمالك المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

استقر جيسوالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك على ملامح تشكيل الفريق خلال مباراة الجولة الثانية من دوري رابطة الأندية المحترفة (الدوري الممتاز) أمام سيراميكا كليوباترا التي تقام في الخامسة مساء اليوم الأحد.

يدفع فيريرا بالوافد الجديد مصطفى الزناري بشكل أساسي لأول مرة منذ قدومه إلى الفريق، حيث من المتوقع مشاركته بدلا من محمود حمدي "الونش" الذي تعرض لإصابة على مستوى الركبة.

يعتمد الزمالك في خطته أيضا على حمزة المثلوثي ضمن خط الدفاع الخلفي من أجل تعويض حسام عبد المجيد الذي يتواجد مع المنتخب الأولمبي من أجل التصفيات المؤهلة لتصفيات أفريقيا تحت 23 عاما.

ويقود سيف الدين الجزيري الهجوم في مركز رأس الحربة الوحيد، ويشاركه في الخط الأمامي أحمد سيد "زيزو".

وجاء التشكيل كما يلي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، مصطفى الزناري، محمد عبد الغني.

خط الوسط: سيد عبدالله "نيمار"، محمد أشرف "روقا"، إمام عاشور، زكريا الوردي، أحمد فتوح

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو"، سيف الدين الجزيري