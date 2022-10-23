شكرا لقرائتكم خبر عن "مفيش تعادل".. 23 مباراة جمعت الأهلى وأسوان قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الأهلى نظيره أسوان فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.

مباراة الأهلى وأسوان اليوم تحمل رقم 23 فى مواجهات الفريقين، حيث واجه المارد الأحمر ممثل الصعيد فى 22 لقاءً، حقق الأهلى الفوز فى 21 مباراة وفاز أسوان بلقاء وحيد، واختفت نتيجة التعادل فى مواجهات الناديين.

أكبر فوز حققه الأهلى على حساب أسوان كان فى موسم 2002- 2003 حينما فاز المارد الأحمر بخماسية دون رد سجلها أحمد صلاح حسنى ووليد صلاح الدين وأحمد بلال ورضا شحاتة "هدفين".



الأهلي وأسوان

وحقق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر أول انتصاراته في الدوري بالفوز على الإسماعيلى بهدف دون رد سجله شادى حسين في الجولة الأولى للمسابقة، بينما خسر أسوان من الاتحاد السكندري بهدف دون رد فى نفس الجولة.