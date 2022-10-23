شكرا لقرائتكم خبر عن 27 دولة تشارك فى البطولة الأفريقية المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبى قائمة الدول المقرر مشاركتها فى منافسات البطولة، والتى تنطلق فى الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر الجارى بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

وضمت قائمة الدول المشاركة 27 دولة جاءت كالتالى:

الجزائر، أنجولا، كوت ديفوار ، الكاميرون، كولومبيا، كوبا، السلفادور ، جامبيا، غانا ، غينيا، الهند ، العراق، كازاخستان، كينيا، ليبيا ، المغرب، مالى، نيجيريا، الفلبين، سريلانكا، سوريا، تايلاند، أوغندا، الولايات المتحدة، اوزبكستان، زامبيا بالإضافة إلى مصر المستضيفة.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة أفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبى، برئاسة أحمد عوين رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، عن لوجو بطولة أفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبي، والتى تستضيفها مصر لأول مرة خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر الجارى بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر.

ويظهر فى اللوجو الخاص بالبطولة أهرامات الجيزة وبجوارها ممارسة رفع الأثقال للبارالمبى.