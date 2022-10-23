شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال منافسات اليوم الـ12 لبطولة العالم لرماية المسدس والبندقية بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم، الأحد، منافسات اليوم الثاني عشر ببطولة العالم لرماية المسدس والبندقية، التى تستضيفها مصر بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة فى الفترة من 12 وحتى 28 أكتوبر الجارى، بمشاركة أكثر من 1041 راميا ورامية من 88 دولة من مختلف دول العالم.

وبدأت منافسات اليوم من الثامنة بمنافسات 50 متر بندقية 3 أوضاع فرق سيدات، ثم تليها مسدس 25 متر فرق سيدات، ثم تليها 50 متر بندقية 3 أوضاع فرق رجال، وأخيراً نهائيات 25 متر مسدس سريع رجال.

جدير بالذكر أن هذه البطولة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية