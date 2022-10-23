شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لا يعرف الخسارة أمام سيراميكا قبل مواجهة اليوم.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، ضيفاً على سيراميكا بقيادة أحمد سامي، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز.

والتقى الزمالك وسيراميكا فى 5 مواجهات سابقة، بواقع أربعة لقاءات فى الدوري بجانب مواجهة بكأس رابطة الأندية، وحقق الفارس الأبيض الفوز فيها جميعاً وسجل 11 هدفاً وتلقت شباكه 4 أهداف.

انتهت أول مباراة جمعت الزمالك وسيراميكا بفوز الفارس الأبيض بهدفين دون رد بينما انتهت أخر مباراة جمعت الفريقين بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وشهدت مباريات الزمالك وسيراميكا احتساب ثلاث ركلات جزاء وسددت جميعها بنجاح.



الزمالك

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.