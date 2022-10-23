شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتفوق على المصرى فى القيمة التسويقية قبل مواجهة برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق المصري، تحت القيادة الفنية لإيهاب جلال المدير الفني للفريق، اختباراً قوياً عندما يلتقى مع بيراميدز فى الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام والتى تجمع الفريقين فى الثالثة عصر اليوم، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويتفوق فريق بيراميدز على النادي المصري فى القيمة التسويقية بمقدار الضعف تقريباً، حيث تبلغ القيمة التسويقية لقائمة بيراميدز فى الموسم الجاري 17 مليوناً و230 ألف يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية للنادى المصرى 9 ملايين و180 ألف يورو.

وكان النادي المصري قد تعثر في أول مباراة له بالدوري بعد الهزيمة أمام سيراميكا بثلاثية نظيفة، بينما تعادل بيراميدز في أول لقاء له أمام إنبي بهدف لكل فريق.

من ناحية أخرى، عقد ياسر يحيى، عضو مجلس إدارة النادي المصري، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق البورسعيدي، لتحفيزهم قبل اللقاء المرتقب أمام بيراميدز بالجولة الثانية من الدوري العام، وخلال جلسته، شدد ياسر يحيى على أهمية تعديل مسار الفريق بعد السقوط المفاجئ في الجولة الأولى أمام سيراميكا بثلاثية نظيفة.

كما أكد ياسر يحيى ضرورة استعادة روح الانتصارات أمام بيراميدز فى الجولة الثانية لمصالحة الجماهير الغاضبة، وتدارك الأخطاء التي سقط فيها لاعبو الفريق خلال اللقاء الماضي، خاصة أن إدارة المصري لم توفر جهداً فى دعم الفريق وتوفير الاستقرار اللازم للاعبين.