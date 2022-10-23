شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف عيسى يخوض مباراة الترضية أمام بطل كازاخستان فى بطولة العالم للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض يوسف محمد عيسى، لاعب منتخب المصارعة، منافسات مباراة الترضية مساء اليوم، أمام لاعب كازاخستان فى بطولة العالم التى تقام بإسبانيا، وحال الفوز سيخوض يوسف عيسى مباراة أخرى يحسم بها مباراة الميدالية البرونزية فى البطولة.

وكان يوسف عيسى قد خسر أمام لاعب أرمينيا فى أولى المباريات، ونجح الأخير فى التأهل إلى النهائى ومباراة الذهبية، لذلك تأهل يوسف عيسى لمباريات الترضية.

وتوجت ندى مدنى لاعبة منتخب المصارعة بالميدالية البرونزية تحت 23 سنة بعد فوزها على منافستها الألمانية 4/2 لتحقق ثانى ميدالياتها العالمية.

كانت ندى مدنى توجت ببرونزية بطولة العالم للناشئات عام 2016.

وكانت ندى فازت على منافستها الفلبينية والمجرية إلا انها خسرت من الهندية.

ويرافق بعثة المنتخب المصرى فى منافسات بطولة العالم للمصارعة، كمال عبده مدرب المصارعة الرومانية، وعلى أبو طالب مدرب المصارعة الحرة، ووصال قرطام مدرب المصارعة النسائية.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلاً من أحمد فؤاد بغدودة، سامى السيد سمرة، يوسف محمد عيسى، ندى مدنى عاشور، وعبد الرحمن عمر، والذى يشارك بدلاً من عماد أشرف الذى تم استبداله لعدم ضبط ميزانه.