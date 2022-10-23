شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج ينعى أدهم فكرى ناشئ كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى نادى سبورتنج، ببالغ الحزن والأسى، أدهم فكرى لاعب فريق كرة السلة تحت 12 سنة، الذى توفى خلال الساعات القليلة الماضية. ونشر سبورتنج نعيا على الصفحة الرسمية للنادى على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.



نعى سبورتنج

من ناحية أخرى، توج فريق سيدات سلة سبورتنج بمنافسات بطولة المنطقة الخامسة الأفريقية، بعدما حقق الفريق العلامة الكاملة فى المباريات التي خاضها أمام كل الفرق، بينما ينافس فريق الرجال فى منافسات دورى المرتبط والتى تختتم اليوم منافسات الدورة المجمعة الأولى.