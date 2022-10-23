شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير المصرى تتوجه إلى برج العرب لدعم فريقها أمام بيراميدز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي للنادي المصري عبر تويتر صوراً من استعدادات جماهير بورسعيد للسفر إلى الإسكندرية لمؤازرة فريقها أمام بيراميدز، فى المباراة المقرر إقامتها فى الثالثة عصر اليوم باستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري.





























ويخوض فريق المصري، تحت القيادة الفنية لإيهاب جلال المدير الفني للفريق، تحدياً قوياً عندما يلتقى مع بيراميدز فى الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام والتى تجمع الفريقين فلا الثالثة عصر اليوم، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وبالإضافة إلى المدير الفني، إيهاب جلال، والذي سبق له تدريب بيراميدز قبل تولي المسؤولية الفنية للمصري، فهناك 4 لاعبين ضمن قائمة الفريقين، سبق لهم اللعب بقميص الناديين وهم: حسين السيد لاعب المصرى حالياً، وثلاثى بيراميدز، أحمد الشناوى، إسلام عيسى، ومحمود وادى.

وكان النادي المصري قد تعثر في أول مباراة بالدوري بعد الهزيمة أمام سيراميكا بثلاثية نظيفة، بينما تعادل بيراميدز فى أول لقاء له أمام إنبى بهدف لكل فريق.

من ناحية أخرى، عقد ياسر يحيى، عضو مجلس إدارة النادي المصري، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق البورسعيدي، لتحفيزهم قبل اللقاء المرتقب أمام بيراميدز بالجولة الثانية من الدوري العام، وخلال جلسته، شدد ياسر يحيى على أهمية تعديل مسار الفريق بعد السقوط المفاجئ في الجولة الأولى أمام سيراميكا بثلاثية نظيفة.