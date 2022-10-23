شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو يحفز رباعى الإسماعيلى قبل مواجهة غزل المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الإسباني خوان جاريدو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي وأيمن كمال المدرب المساعد اجتماعاً مع رباعي الفريق باهر المحمدي وحمدي النقاز ومحمد مخلوف وعبد الرحمن مجدي، وذلك على هامش المران ضمن برنامج الإعداد لمواجهة غزل المحلة فى إطار منافسات الدوري العام.

ويحل الدراويش ضيفًا على زعيم الفلاحين عصر غد، الاثنين، على ملعب الأخير بالغربية في ثاني جولات مسابقة الدوري الممتاز.

ويحرص مدرب الإسماعيلي وجهازه المعاون على عقد اجتماعات مستمرة مع لاعبيه لتحفيزهم بشكل مستمر لضمان ظهورهم بمستوى مميز، وهو ما ينعكس على النتائج بشكل إيجابي.

جدير بالذكر أن الفريق سيغادر محافظة الإسماعيلية صباح اليوم، الأحد، فى طريقه إلى كفر الشيخ لاستكمال معسكره المغلق استعدادًا لهذه المباراة الصعبة.