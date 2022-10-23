شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم أسوان فى صراع القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الأهلى مع أسوان باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

القيمة التسويقية للأهلى تساوى 28.53 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لأسوان 2.70 مليون يورو.



الاهلى

وحقق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر أول انتصاراته في الدوري بالفوز على الإسماعيلى بهدف دون رد سجله شادى حسين في الجولة الأولى للمسابقة، بينما خسر أسوان من الاتحاد السكندري بهدف دون رد فى نفس الجولة.

الأهلى وأسوان يدخلان لقاء الليلة بـ"نيولوك" فنى بعد تغيير الجهاز الفني للفريقين مطلع الموسم الجديد، حيث تم تعيين السويسرى مارسيل كولر مديراً فنياً للأهلى خلفاً للبرتغالى ريكاردو سواريز، فيما تم إسناد مهمة تدريب زهرة الجنوب لربيع ياسين نجم الأهلى السابق وهو ما سيُضفى إثارة وندية على مواجهة الليلة المُرتقبة.