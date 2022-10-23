الامارات | كوستاريكا مهدد بغياب لاعبه عن المونديال بسبب "المنشطات"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواجه أورلاندو جالو لاعب وسط كوستاريكا خطر الغياب عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم بعدما قال الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) اليوم إنه أوقف اللاعب مؤقتا لمخالفة قواعد مكافحة المنشطات. وقال اتحاد كرة القدم في كوستاريكا إن نتيجة فحص عشوائي خضع له جالو (22 عاما) في سبتمبر أيلول الماضي جاءت إيجابية لوجود مواد محظورة.

وقال متحدث باسم الفيفا لرويترز "يمكن للفيفا تأكيد أن اللاعب أوقف مؤقتا بموجب قواعد الفيفا لمكافحة المنشطات، وبدأت الإجراءات المعتادة". وتستهل كوستاريكا مشوارها بنهائيات كأس العالم في 23 نوفمبر المقبل أمام إسبانيا.