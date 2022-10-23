شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة برشلونة وماغديبورغ في نهائي سوبر جلوب اليوم الأحد 23_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تأهل برشلونة الإسباني إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"، بعد فوزه على كيلسي البولندي بنتيجة 39-28، أمس السبت.

وضرب برشلونة موعدا مع ماغديبورغ الألماني، في المباراة النهائية التي تجمع بينهما اليوم الأحد في ختام منافسات البطولة.

كان ماغديبورغ قد حقق فوزا على الأهلي المصري بنتيجة 36-28، خلال وقت سابق من مساء أمس.

ما هو موعد مباراة برشلونة وماغديبورغ في سوبر جلوب؟

وستنطلق المباراة النهائية عند الساعة الـ8:30 مساءً، التي تجمع بين فريق ماغديبورغ وبرشلونة للمرة الثانية على التوالي، بعد فوز الأول على فريق الأهلي المصري في اللقاء الأول من الدور نصف النهائي 28-36، فيما تغلب الثاني على فريق كيلسي البولندي في اللقاء الثاني28-39، ليعلن برشلونة نفسه طرفًا في النهائي للمرة الخامسة على التوالي، والسابعة في تاريخه، فيما تأهل ماغديبورغ للمرة الثانية على التوالي.



وأبدى مدرب فريق ماغديبورغ بيرنرت ويجرت إعجابه بجماهير البطولة، وقال: “كنا نستمتع بأجواء الجماهير، وكأننا ندخل في حفلة كبيرة ونخرج من أخرى”، مؤكدًا أن فريقه واجه صعوبة في الوصول إلى النهائي، وقاتل حتى النهاية أمام فريق كبير مثل الأهلي.



وفي المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب لقاء فريقي برشلونة وكيلسي، أكد مدرب برشلونة أنتونيو أورتيغا، أن فريقه تمكن من الفوز بفضل قوة الدفاع وتصديات الحراسة بقيادة الحارس جونزالو فارغاس.