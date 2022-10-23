شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة الرجاء والوداد في الدوري المغربي اليوم الأحد 23_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستعرض “الخليج 365”، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء، ونظيره الوداد، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المغربي.



◄ما هو موعد مباراة الرجاء والوداد في الدوري المغربي؟

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الرجاء والوداد، في قمة الدوري المغربي، مساء اليوم الأحد الموافق الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبوظبي.



ويحتل الوداد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 11 نقطة، بينما يتواجد الرجاء المغربي في المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط.

ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الرجاء والوداد؟



القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الرجاء والوداد اليوم في الدوري المغربي 2022، تقام مساء اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022 مباراة الديربي المغربي بين الوداد والرجاءن وتتجه أنظار الأخوة المغاربة في الوطن العربي على مباراة اليوم ضمن الجولة السادسة من الدوري المغربي 2022.



حيث يستضيف فريق الوداد نظيره فريق الرجاء على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، ويأتي فريق الوداد في المركز الثال برصيد 11 نقطة، ويبحث الكثير عن توقيت مباراة الرجاء والوداد اليوم والقنوات الناقلة مباراة الديربي المغربي.



تذاع مباراة الوداد والرجاء المغربي بث مباشر على قناة المغربية الرياضية “Arryadia” وذلك بتعليق المعلق المغربي هشام فرج، وتمتلك القنوات المغربية الرياضية حقوق البث الحصري لمباريات الدوري المغربي 2022-2023.

التشكيل المتوقع للوداد ضد الرجاء اليوم



أحمد رضا التكناوتي

الدفاع: أيوب عملود، يحيى عطية الله، الحسين بن عيادة وأرسين زولا

الوسط: يحيى جبران، رضا الجعدي وأيمن الحسوني

الهجوم: محمد أوناجم، حمدي أحداد وبولي جونيور سامبو

التشكيل المتوقع للرجاء أمام الوداد اليوم



أنس الزنيتي حارس المرمى.

عبد الإله مدكور، جمال حركاس، إسماعيل بلمقدم ومحمد نهيري في خط الدفاع.

الوسط: روجيه أهولو، محمد زريدة ووليد صبار

الهجوم: يسري بوزوك، زكرياء حذراف وأكسل مايي