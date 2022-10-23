شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة نانت ونيس في الدوري الفرنسي اليوم الأحد 23-10-2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يواجه نادي نانت المحترف بين صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد نظيره فريق نيس اليوم الأحد الموافق 23/10/2022 في لقاء منتظر بينهما على ملعب اليانز ريفيرا ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الفرنسي بقيادة جالاتييه.

ما هو موعد مباراة نانت ونيس؟

وستبدأ مباراة نانت ونيس مساء الأحد في تمام الساعة 17:05 بتوقيت القاهرة 18:05 بتوقيت السعودية والدوحة و19:05 بتوقيت أبو ظبي.



ما هي القنوات الناقلة لمباراة نانت ونيس؟



وتنقل مباراة نانت ونيس عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية بشكل حصري ومباشر لجماهير شمال إفريقيا والشرق الأوسط.



ما هو ترتيب نانت ونيس في الدوري الفرنسي؟

ويحتل نيس المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة بعد 3 انتصارات و3 تعادلات وخمس هزائم بينما يأتي نانت بالمركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط حيث فاز خلال مبارتين وأربع مباريات وخسر 5 اخرين.



القنوات الناقلة لمباراة نانت ونيس في الدوري الفرنسي

تنقل قناة beIN Sports HD5 مباراة نانت ونيس في الدوري الفرنسي

التشكيل المتوقع لمباراة نانت ونيس في الدوري الفرنسي

حراسة المرمى: ألبان لافون

الدفاع: دينيس أبياه – أندري جيروتو – نيكولاس بالو – كونتين ميرلين

الوسط: صامويل موتوسامي – بيدرو شيرفيلا – لودوفيك بلاس

الهجوم: موسيس سيمون – إيجناتيوس جانجاو – مصطفى محمد