شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة روما ونابولي في الدوري الإيطالي اليوم الأحد 23-10-2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما تحت قيادة مدربه مورينو، في مواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم الأحد أمام نظيره فريق نابولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي، في موسمه الجديد 2022-2023.



ما هو وعد مباراة روما ونابولي في الدوري الإيطالي؟

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة روما مع نظيره فريق نابولي، اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة و45 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، كما سيحتضن ملعب تورينو الأولمبي، أحداث اللقاء.

ما هو موقف روما ونابولي في الدوري الإيطالي؟

ويحتل فريق روما المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم، برصيد 22 نقطة، بينما يأتي نظيره فريق نابولي في صدارة جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 26 نقطة، جمعهم من 10 مباريات.



ما هي القنوات الناقلة لمباراة روما ونابولي؟

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة روما ونابولي عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم.



تشكيل قمة روما ونابولي المتوقع

واستقر سباليتي ومورينيو على التشكيل المتوقع لفرقهم والذي سيشاركوا به في لقاء اليوم وهو مكون من التالي:-

حراسة المرمى: باتريسيو

خط الدفاع: مانشيني، سمولينج، ابانيز.

خط الوسط: زاليفسكي، كامارا، كريستانتي، الشعراوي.

خط الهجوم: بيلجريني، بيلوتي، ابراهام.



تشكيل نابولي المتوقع أمام روما

حراسة المرمى: ميريت

خط الدفاع: لورينزو، جاي، خيسوس، روي.

خط الوسط: ندومبيلي، لوبتكا، زيلينسكي.

خط الهجوم: بوليتانو، راسبادوري، كفاراتسخيليا.



ترتيب روما ونابولي في الدوري

ويحتل الذئاب المركز الرابع بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 22 نقطة بينما يأتي نابولي بالمركز الأول برصيد 26 نقطة.

