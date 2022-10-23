شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني اليوم الأحد 23_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يواصل فريق برشلونة حملة استعادة لقب الدوري الإسباني بمواجهة أتلتيك بلباو في الجولة المقبلة من البطولة.

حيث كان برشلونة فقد صدارة الليجا بعد خسارة الكلاسيكو أمام ريال مدريد بنتيجة 1-3 على ملعب "سانتياجو برنابيو"، قبل أن يحقق الفوز على فياريال في الجولة الماضية.



ويحتل البارسا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني خلف ريال مدريد المتصدر، ويأمل الفريق الكتالوني في إعادة فارق النقاط مع غريمه الملكي إلى الثلاث نقاط.

وجمع برشلونة 25 نقطة من 10 مباريات ليحتل وصافة الليجا خلف ريال مدريد المتصدر بـ31 نقطة من 11 لقاء، فيما يأتي أتلتيك بلباو في المرتبة السادسة برصيد 18 نقطة.

ما هو موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني؟



يستضيف برشلونة نظيره أتلتيك بلباو على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" مساء الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول الحالي ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإسباني.



وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرنة و11 مساء بتوقيت أبوظبي.

برشلونة

مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" هي الناقل الحصري لبطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو على الهواء مباشرة عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".



كما ان المصري علي محمد علي سيكون هو معلق مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو عبر شبكة "قنوات بي إن سبورتس".

التشكيل المتوقع لبرشلونة ضد أتلتيك بلباو



حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين، جول كوندي، إيريك جارسيا وماركوس ألونسو.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج وجافي.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، أنسو فاتي وروبرت ليفاندوفسكي.