شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة يد الأهلي المصري على برونزية كأس العالم للأندية اليوم الأحد 23_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خسر الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي المصري أمام فريق ماجديبورج الألماني، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت بالدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية سوبر جلوب المقامة في المملكة العربية السعودية.

حيث قدم “رجال يد الأهلي” عرضًا قويًّا في المباراة التي شهدت ندية كبيرة خاصة في الشوط الأول، قبل أن تنتهي بفوز الفريق الألماني بنتيجة 36-28.

ومن المقرر أن يخوض “رجال يد الأهلي” مباراة قوية على الميدالية البرونزية أمام الخاسر من مباراة برشلونة الإسباني وكيلسي البولندي.

كما يلعب الأهلي في الخامسة مساء اليوم الأحد، حيث تقام المباراة على الصالة الرياضية بمدينة الدمام السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 3" و"السعودية الرياضية 3".

وتضم بعثة “رجال يد الأهلي” المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية «السوبر جلوب»، كلا من: عبد الرحمن حميد، وعبد الرحمن طه، ومحمد إبراهيم، وراؤول نانتس، وعبد الرحمن فيصل، وشهاب عبد الله، ومصطفى خليل، ومحسن رمضان، وسيف هاني، وأحمد خيري، وإسلام حسن، وأحمد عادل، وإبراهيم المصري، وياسر سيف، وعمر كاستيلو، وعمر سامي، وعبد العزيز إيهاب، وإسلام راضي.