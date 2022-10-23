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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تزايد البحث حول مباراة بيراميدز والمصري اليوم في الدوري المصري الممتاز خلال الساعات الماضية.

بث مباشر مباراة بيراميدز والمصري اليوم الأحد 23_10_2022

حيث يلتقي فريق بيراميدز مع نظيره المصري، اليوم الأحد، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل المصري ضيفًا على بيراميدز، باستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية في الجولة الثانية من عمر المسابقة المحلية.

وكان فريق بيراميدزاستهل مشواره في الدوري المصري بالتعادل مع إنبي بهدف لكل فريق.

وعلي الجانب الأخر، المصري تلقي هزيمة ثقيلة من سيراميكا كليوباترا بثلاثية نظيفة.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والمصري اليوم



تنقل مباراة بيراميدز والمصري، على قناة أون تايم سبورت.

ويحل المصري ضيفًا على بيراميدز، باستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية في الجولة الثانية من عمر المسابقة المحلية.

وعلي الجانب الأخر، المصري تلقي هزيمة ثقيلة من سيراميكا كليوباترا بثلاثية نظيفة.