شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة آرسنال وساوثهامبتون في الدروي الإنجليزي اليوم الأحد 23_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تزايد البحث حول مباراة آرسنال وساوثهامبتون اليوم الأحد في الدروي الإنجليزي.



حيث أنه من المنتظر أن يلتقي الفريقان اليوم الأحد، تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، أو في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الخامسة مساءً بتوقيت أبو ظبي.



القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وساوثهامبتون اليوم الأحد في الدروي الإنجليزي

ومن المنتظر أن يتم إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الشرق الأوسط.



تشكيل أرسنال المتوقع

حراسة المرمى: رمسدايل

خط الدفاع: توماسيو - ساليبا - ميجاليتش - بن وايت

خط الوسط: توماس بارتي - تشاكا

خط الوسط الهجومي: ساكا - أوديجارد - مارتينيلي

خط الهجوم: جابرييل جيسوس



ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال ضيفًا ثقيلًا على حساب نظيره فريق ساوثهامبتون اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويسعى فريق آرسنال للفوز أمام نظيره فريق ساوثهامبتون من أجل توسعة فارق النقاط مع منافسة فريق مانشستر سيتي والاستمرار في الصدارة.



الجدير بالذكر أن فريق آرسنال يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 27 نقطة.



