شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة منتخب مصر الأولمبى وإيسواتيني اليوم الأحد 23_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فاجأت الأمطار منتخب مصر الأولمبي في تدريبه الختامي مساء أمس السبت على ستاد سومهلولو الوطني.

يأتي ذلط استعدادًا لمباراة إسواتيني اليوم الأحد على نفس الملعب ضمن ذهاب الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، والمؤهلة بدورها إلى أولمبياد باريس 2024.



ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في الإسكندرية يوم 30 أكتوبر الجاري.

ويتأهل الفائز من المواجهتين لملاقاة المنتصر من مباراة زامبيا وسيراليون في الدور الثالث والأخير قبل نهائيات إفريقيا.

وأكدت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع "فيس بوك"، أنه رغم غزارة الأمطار والتقلبات الجوية فإن المنتخب خاض تدريبًا حماسيًا، شهد تألق اللاعبين الذين أعلنوا التحدي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تساعدهم على التأهل.



يخوض منتخب مصر الأولمبى، بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالي، اليوم، مباراة مهمة أمام منتخب إيسواتيني ضمن منافسات الذهاب بالدور الثاني بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والتى يتأهل منها فيما بعد الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الأولمبياد مباشرة.



ما هو موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وإيسواتيني؟



تقام مباراة المنتخب الأولمبي وإيسواتيني فى الثالثة عصر اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة، ويسعى المنتخب الأولمبي لتحقيق نتيجة إيجابية اليوم خارج الديار تسهل مهمته في مباراة العودة بالإسكندرية يوم 30 أكتوبر الجاري.

وعقد ميكالي أكثر من جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها ببذل قصارى جهدهم لتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة وأن المنتخب لم يخض سوي وديتين فقط أمام بنين وتعادل في الأولى وفاز في الثانية.

وتضم قائمة المنتخب الأولمبي لمباراتي الذهاب والعودة أمام إسواتيني كلًا من: في حراسة المرمى: حمزة علاء، علي محمد يحيى، أحمد نادر السيد، خط الدفاع: محمد أشرف بكري، محمد مغربي، عبدالرحمن رشدان، كريم الدبيس، محمد طارق، حسام عبدالمجيد، هشام محمد شعبان، أحمد عيد، عبدالله عادل عزت، محمد سمير، إياد العسقلاني، خط الوسط: رأفت خليل، مصطفى سعد، أحمد نبيل كوكا، محمود صابر، إبراهيم عادل، علي محمود فؤاد، وليد علي فرج، عبدالغني محمد، عماد ميهوب، زياد محمد كمال، محمد شحاتة، عربي بدر، خط الهجوم: حسام أشرف، أحمد سيد غريب، عبدالرحمن عاطف، أسامة فيصل".