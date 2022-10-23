شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة الأهلى المصري وأسوان اليوم الأحد 23_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أنمهي فريق الأهلى المصري بقيادة السويسرى مارسيل كولر استعداداته لمواجهة أسوان فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وعاش الأهلي المصري فترة من النجاحات وتحقيق البطولات، بعد فوزه ببطولتي دوري أبطال إفريقيا، إلا أنه خسر البطولة لقب البطولة لموسم 2021-22، وكذلك خسر بطولة الدوري المصري لموسم 2020-21، ويسعى للعودة لمنصات التتويج مجددًا.

وبدأ الأهلي مشواره فى النسخة الجديدة للدورى بالفوز على الإسماعيلى بهدف دون رد سجله شادى حسين فى الجولة الأولى، ثم يلاقى أسوان فى الجولة الثانية، ثم الداخلية، والاتحاد السكندري فى الجولة الرابعة.

موعد مباراة الأهلى وأسوان في الدوري المصري



يستعد الأهلى لمواجهة أسوان فى السابعة مساء اليوم الأحد، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

كمما تعاقد النادي الأهلي مع 3 لاعبين فى سوق الانتقالات الصيفية 2022، الأول هو برونو سافيو لاعب نادي بوليفار البوليفي، وانضم بعقد مدته 3 سنوات. كما انضم ثنائي سيراميكا شادي حسين ومصطفى ميسي بعقدٍ يمتد لخمس سنوات، بالإضافة إلى مجموعة من اللاعبين الشباب الدوليين من نادى وادى دجلة، بجانب استعادة الثنائى المعار محمود كهربا ومحمد مغربى.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وأسوان

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وأسوان فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وأسوان المقرر لها مساء اليوم الأحد في الدوري المصري.

وتقام مباراة الأهلي وأسوان على أرضية ملعب الأهلي وي السلام، والتي تٌلعب في إطار الأسبوع الثاني من عمر المسابقة المحلية.

وفاز الأهلي في مواجهة الجولة الأولى أمام الإسماعيلي بهدف وحيد، بينما سقط أسوان أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0.