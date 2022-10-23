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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يلتقي فريق الزمالك المصري حامل لقب الدوري الممتاز ضد سيراميكا كليوباترا، في مواجهة قوية بالجولة الثانية من الموسم الجديد للمسابقة.

بث مباشر مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري اليوم الأحد 23_10_2022

وانطلق الفريقان بقوة في الجولة الأولى، فالزمالك حقق الفوز على سموحة بهدفين دون رد، على ملعب المقاولون العرب.



وفي ملعب برج العرب بالإسكندرية، تغلب سيراميكا على المصري البورسعيدي، بثلاثية دون رد بعد أداء قوي ومميز.



حيث تقام مباراة الزمالك وسيراميكا، في الدوري المصري، مساء الأحد، الموافق 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على استاد القاهرة.



تبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وتبث مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، في الدوري المصري عبر أكثر من شبكة إذاعية وتلفزيونية.

وتنقل قناة "أون تايم سبورتس" اللقاء عن طريق البث التلفزيوني بشكل حصري في مصر والمنطقة العربية، وكذلك إذاعة "أون سبورت إف إم" وشبكة الشباب والرياضة عبر الراديو.



ينتظر أن يقوم محمد الكواليني بالتعليق على مباراة الزمالك ضد سيراميكا على قناة "أون تايم سبورتس 2".

كما يأتي التشكيل المتوقع للزمالك ضد سيراميكا



حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبدالغني ومصطفى الزنارى وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد أشرف روقا وزكريا الوردي وسيد عبد الله نيمار وأحمد مصطفى زيزو وعمر جابر.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري