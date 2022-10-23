شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على سيراميكا فى القيمة التسويقية قبل مواجهة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك مباراة قوية عندما يلتقى مع سيراميكا فى الخامسة عصر اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، لاسيما أن الفارس الأبيض فاز بالجولة الأولى على سموحة بهدفين دون رد، فيما فاز سيراميكا على المصري البورسعيدى بثلاثية نظيفة، لتصبح مواجهة اليوم فى غاية القوة بين فريقين يمتلكان لاعبين على أعلى مستوى.

القيمة التسويقية للزمالك تساوى 22.83 مليون يورو، بينما القيمة التسويقية لسيراميكا تساوى 7.90 مليون يورو.



الزمالك

وطلب فيريرا من لاعبى فريقه التركيز جيدًا فى لقاء سيراميكا، مؤكدًا أنه سيكون لقاء فى غاية الصعوبة، خاصة أن فريق سيراميكا يضم عناصر مميزة جدًا ولن تكون المباراة سهلة، لاسيما أنه حقق الفوز على المصري البورسعيدى في أولى مبارياته بنتيجة 3 / 0 سجلهما ميدو جابر والنيجيري جون إيبوكا وأحمد ياسر ريان.