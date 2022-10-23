شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يطالب بالدعاء لابنة أخيه قبل الخضوع لعملية فى القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، متابعيه عبر حسابه الشخصي على تويتر، بالدعاء لابنة أخيه التى تخضع لعملية فى القلب، وكتب الشحات عبر حسابه على تويتر، "برجاء الدعاء لـ مليكة بنت محمد أخويا بالشفاء العاجل، وهى الآن فى العمليات لإجراء عملية قسطرة فى القلب (ثقب ف القلب) إن شاء الله هتبقي كويسة وتقومي بالسلامة بإذن الله يا مليكه يا حبيبتي".



الشحات



حسين الشحات

من ناحية أخرى، يستضيف فريق الاهلى نظيره أسوان فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.

وحقق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر أول انتصاراته في الدوري بالفوز على الإسماعيلى بهدف دون رد سجله شادى حسين بالجولة الأولى للمسابقة، بينما خسر أسوان من الاتحاد السكندري بهدف دون رد في نفس الجولة.

الأهلى وأسوان يدخلان لقاء الليلة بـ"نيولوك" فني بعد تغيير الجهاز الفني للفريقين مطلع الموسم الجديد حيث تم تعيين السويسرى مارسيل كولر مديراً فنياً للأهلى خلفاً للبرتغالى ريكاردو سواريز، فيما تم إسناد مهمة تدريب زهرة الجنوب لربيع ياسين نجم الأهلى السابق، وهو ما سيُضفي إثارة وندية على مواجهة الليلة المُرتقبة.

واستعد الأهلي لبطولة الدوري هذا الموسم بعدما خاض فترة إعداد قوية بعدما عاش المارد الاحمر فترة من النجاحات وتحقيق البطولات، بعد فوزه ببطولتي دوري أبطال أفريقيا، إلا أنه خسر البطولة لموسم 2021-22، وكذلك خسر بطولة الدوري المصري لموسم 2020-21، ويسعى للعودة لمنصات التتويج مجدداً.