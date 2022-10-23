شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين يجسدون دور "صديق الأمس منافس اليوم" فى لقاء المصرى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق المصري، تحت القيادة الفنية لإيهاب جلال المدير الفني للفريق، تحدياً قوياً عندما يلتقى مع بيراميدز فى الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام والتى تجمع الفريقين فلا الثالثة عصر اليوم، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وبالإضافة إلى المدير الفني، إيهاب جلال، والذي سبق له تدريب بيراميدز قبل تولي المسؤولية الفنية للمصري، فهناك 4 لاعبين ضمن قائمة الفريقين، سبق لهم اللعب بقميص الناديين وهم: حسين السيد لاعب المصرى حالياً، وثلاثى بيراميدز، أحمد الشناوى، إسلام عيسى، ومحمود وادى.

وكان النادي المصري قد تعثر في أول مباراة بالدوري بعد الهزيمة أمام سيراميكا بثلاثية نظيفة، بينما تعادل بيراميدز فى أول لقاء له أمام إنبى بهدف لكل فريق.

من ناحية أخرى، عقد ياسر يحيى، عضو مجلس إدارة النادي المصري، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق البورسعيدي، لتحفيزهم قبل اللقاء المرتقب أمام بيراميدز بالجولة الثانية من الدوري العام، وخلال جلسته، شدد ياسر يحيى على أهمية تعديل مسار الفريق بعد السقوط المفاجئ في الجولة الأولى أمام سيراميكا بثلاثية نظيفة.

كما أكد ياسر يحيى ضرورة استعادة روح الانتصارات أمام بيراميدز فى الجولة الثانية لمصالحة الجماهير الغاضبة، وتدارك الأخطاء التي سقط فيها لاعبو الفريق خلال اللقاء الماضي، خاصة أن إدارة المصري لم توفر جهداً فى دعم الفريق وتوفير الاستقرار اللازم للاعبين.