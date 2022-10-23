شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وكيلسى البولندى فى صراع برونزية مونديال أندية اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق كرة اليد بالنادى الأهلى، اليوم الأحد، مواجهة قوية أمام كيلسى البولندي فى إطار لقاء تحديد صاحب برونزية كأس العالم للأندية المقام فى المملكة العربية السعودية . موعد مباراة الأهلى وكيلسى البولنديتقام مباراة الأهلى وكيلسى البولندي فى الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وخسر فريق كرة اليد بالنادى الأهلى أمام اجدبيرج الألمانى بنتيجة 36/28 فى نصف نهائى كأس العالم للأندية أمس السبت.

وتضم قائمة الفريق الأحمر فى بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» التي تقام فى مدينة الدمام خلال الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر الجارى، عبدالرحمن حميد، عبدالرحمن طه، محمد إبراهيم، راؤول نانتس، عبدالرحمن فيصل، شهاب عبدالله، مصطفى خليل، محسن رمضان، سيف هاني، أحمد خيري، إسلام حسن، أحمد عادل، إبراهيم المصري، ياسر سيف، عمر كاستيلو، عمر سامي، عبدالعزيز إيهاب، إسلام راضي.

وكانت قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد قد أسفرت عن تواجد «رجال يد الأهلي» في المجموعة الثانية إلى جانب فريقي بنفيكا البرتغالي، ومضر السعودى.

ووجه الأهلى الشكر مؤخرا لدانيال جوردو المدير الفنى، بعد خروج الفريق من نصف نهائى بطولة أفريقيا بتونس، وذلك قبل خوض الفريق منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، ليتم تعيين الإسباني ديفيد ديفيز.