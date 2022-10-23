شكرا لقرائتكم خبر عن نونو ألميدا يصحح أخطاء لاعبى فاركو قبل مواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص البرتغالى نونو الميدا، المدير الفني لفاركو، خلال تدريبات فريقه الجماعية على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة البنك الأهلى الماضية، خلال تحضيراته لخوض مباراته ضد حرس الحدود المقرر لها الخامسة عصر الأربعاء المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرغب الميدا فى تصحيح بعض الأخطاء التى وقعت فى المباراة الماضية، بعدما سجل بعض الملاحظات بسبب أخطاء بعض اللاعبين فى التسليم والتسلم واللمسة الأخيرة، وطموحه أن يتعلم اللاعبون من تلك الأخطاء وتفاديها خلال الفترة المقبلة، والوصول إلى أعلى مستوى فنى وزيادة الانسجام بين اللاعبين.

ويعكف نونو الميدا على استكشاف فريق حرس الحدود الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السكندري قبل ملاقاته بحثاً عن النقاط الثلاث .

نادى فاركو أنهى موسمه الأول فى الدورى الممتاز فى المركز الثامن برصيد 42 نقطة من خلال فوزه فى 9 مباريات وتعادل فى 15 مباراة وخسارة 10 مباريات.