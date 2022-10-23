شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يبحث عن أول انتصاراته مع المصرى أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري، فى الثالثة عصر اليوم الأحد، تحدياً صعباً عندما يلتقى فريقه مع بيراميدز، فى مباراة الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى العام، والتى تقام باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويبحث إيهاب جلال عن الفوز الأول له مع المصري منذ توليه المسؤولية الفنية للفريق في سبتمبر الماضي خلفاً للتوأم حسام وإبراهيم حسن، وكان جلال قد تعثر فى المهمة الأولى مع الفريق البورسعيدي بعد الهزيمة أمام سيراميكا فى افتتاح الدوري بثلاثية نظيفة.

ويعد إيهاب جلال من المدربين المخضرمين فى الدوري العام، بعدما تولى تدريب 9 أندية مختلفة منذ بداية مشواره التدريبي تنوعت بين أندية جماهيرية وغير جماهيرية، بالإضافة إلى تدريبه المنتخب الوطني فى فترة سابقة.

وسبق وتولى إيهاب جلال قيادة فريق المصري خلال الفترة ما بين منتصف ديسمبر من العام 2018 وحتى شهر فبراير من العام 2020 ، ونجح في قيادة الفريق لتحقيق المركز الرابع بالدوري والتأهل بالتالي إلى بطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي وصل خلالها الفريق إلى الدور ربع النهائي، علمًا بأن إيهاب جلال كان قد سبق له كذلك تولي مهام القيادة الفنية لأندية تليفونات بني سويف ومصر المقاصة والزمالك وأهلي طرابلس الليبي والإسماعيلي، بالإضافة إلى توليه منصب المدير الفني للمنتخب الوطني المصري.

وجاءت أبرز أرقام مسيرة إيهاب جلال كالتالي:

ـ السن: 55 سنةـ تولى تدريب: 9 أندية "الزمالك ـ بيراميدز ـ الإسماعيلي ـ المصري ـ إنبي ـ مصر المقاصة ـ أهلي طرابلس ـ كهرباء اسماعيلية ـ تليفونات بني سويف"

ـ خاض: 274 مباراة

ـ فاز فى: 133 مباراة

ـ تعادل فى: 67 مباراة

ـ خسر: 74 مباراة مع منتخب مصر ـ خاض: 3 مباريات

ـ فاز في مباراة واحدة أمام غينيا بنتيجة: 1/0

ـ خسر في مباراتين:

الأولى رسمية أمام أثيوبيا بنتيجة: 2/0

الثانية ودية أمام كوريا الجنوبية بنتيجة: 4/1