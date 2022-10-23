شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. علاء أبو القاسم موهبة من ذهب وطموحات بلا حدود فى عالم الشيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد البطل الأولبمى علاء أبو القاسم، صاحب فضية أولمبياد لندن 2012 فى سلاح الشيش، الذهب الذى لا يصدأ فى عالم رياضة السلاح، خاصة أنه يسعى دائما لاستعادة رونقه وحصد الذهب من جديد وآخرها التتويج بذهبية بطولة الجمهورية لسلاح الشيش المقامة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

ويمتلك علاء أبو القاسم، البطل الأولمبى فى رياضة سلاح الشيش، طموحات بلا حدود فى هذه الرياضة، خاصة بعد نجاحه مؤخرا فى رئاسة لجنة اللاعبين بالاتحاد الأفريقى للسلاح فى الانتخابات التى أقيمت فى داكار.

وحفرأبو القاسم اسمه بين أبطال رياضة السلاح بأحرف من ذهب فى ظل حصده فضية أولمبياد لندن 2012، إلا أنه لم يحالفه الحظ فى التتويج بأى ميدالية فى أولمبياد البرازيل أو طوكيو الأخيرة.

أبو القاسم بطل رياضى من أب مصرى وأم جزائرية ولديه شقيقتان، وهو أول مصرى وعربى وأفريقى يحقق ميدالية أولمبية فى لعبة المبارزة.

ولد أبو القاسم يوم 25 نوفمبر 1990 فى مدينة سطيف فى الجزائر ثم انتقلت عائلته إلى الإسكندرية وهو فى سن الرابعة حيث تربى فى أجواء المدينة الساحلية، حيث بدأ ممارسة اللعبة وهو فى عمر الـ8 سنوات.

ويرصد الخليج 365 لقطات للبطل الأوليمبى علاء أبو القاسم فى الصور التالية :