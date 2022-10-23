شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه سموحة والزمالك مع الاتصالات فى الجولة الثالثة لمرتبط السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة دورى مرتبط كرة السلة رجال، على مستوى الدورة المجمعة الأولى. ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع سموحة، والجيش مع دسوق فى المجموعة الأولى، بينما يلتقى الاتحاد السكندرى مع مصر للتأمين، وهليوبوليس مع الزهور فى المجموعة الثانية.

وفى المجموعة الثالثة، يلتقى الطيران مع الأولمبى والجزيرة مع سبورتنج، وفى الرابعة يلتقى الزمالك مع الاتصالات والقناة مع أصحاب الجياد.

وعقد اتحاد كرة السلة جمعية عمومية أمس، السبت، لمناقشة عدة أمور مهمة على رأسها مناقشة واعتماد الميزانية والحساب الختامى.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة تعيين المدرب الكندي كيربي شيب فى منصب المشرف على قطاع الشباب، بالإضافة لتوليه منصب المدير الفنى لمنتخب الشباب تحت 19 عاما.

وتوصل الاتحاد المصري لكرة السلة مع الكندي كيربي شيب المدير الفني السابق لمنتخبات كندا تحت 16 وتحت 17 عاما من أجل تولي مسئولية الإشراف على قطاع الشباب، وكذلك العمل كمدير فني لمنتخب الشباب تحت 19 عاما.