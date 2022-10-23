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إيقاف طاهر مباراتين بسبب الطرد المباشر أمام الإسماعيلى وتغريم فيريرا

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القاهرة - سامية سيد - استقرت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على عقوبات الجولة الأولي على اللاعبين والمدربين.

 

واستقرت لجنة المسابقات على تغريم البرتغالى فيريرا مدرب نادي الزمالك 20 ألف جنيه، بسبب تصريحاته عقب لقاء الزمالك وسموحة عن نظام مسابقة .

 

كما استقرت اللجنة على توقيع عقوبة الإيقاف مباراتين ضد طاهر محمد طاهر وتغريمه 10 آلاف جنيه بسبب طرده في لقاء الأهلي والإسماعيلي.

 

وتقام مباريات الجولة الثانية اليوم الأحد، بمواجهة الأهلي وأسوان والزمالك أمام سيراميكا والمصري أمام بيراميدز.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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