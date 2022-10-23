شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف طاهر مباراتين بسبب الطرد المباشر أمام الإسماعيلى وتغريم فيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على عقوبات الجولة الأولي على اللاعبين والمدربين.

واستقرت لجنة المسابقات على تغريم البرتغالى فيريرا مدرب نادي الزمالك 20 ألف جنيه، بسبب تصريحاته عقب لقاء الزمالك وسموحة عن نظام مسابقة الدوري المصري.

كما استقرت اللجنة على توقيع عقوبة الإيقاف مباراتين ضد طاهر محمد طاهر وتغريمه 10 آلاف جنيه بسبب طرده في لقاء الأهلي والإسماعيلي.

وتقام مباريات الجولة الثانية اليوم الأحد، بمواجهة الأهلي وأسوان والزمالك أمام سيراميكا والمصري أمام بيراميدز.