شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسعى لمواصلة الانتصارات أمام أسوان الليلة فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الاهلى نظيره أسوان فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.

وحقق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر أول انتصاراته في الدوري بالفوز على الإسماعيلى بهدف دون رد سجله شادى حسين بالجولة الأولى للمسابقة، بينما خسر أسوان من الاتحاد السكندري بهدف دون رد في نفس الجولة.

الأهلى وأسوان يدخلان لقاء الليلة بـ"نيولوك" فني بعد تغيير الجهاز الفني للفريقين مطلع الموسم الجديد حيث تم تعيين السويسرى مارسيل كولر مديراً فنياً للأهلى خلفاً للبرتغالى ريكاردو سواريز، فيما تم إسناد مهمة تدريب زهرة الجنوب لربيع ياسين نجم الأهلى السابق، وهو ما سيُضفي إثارة وندية على مواجهة الليلة المُرتقبة.

واستعد الأهلي لبطولة الدوري هذا الموسم بعدما خاض فترة إعداد قوية بعدما عاش المارد الاحمر فترة من النجاحات وتحقيق البطولات، بعد فوزه ببطولتي دوري أبطال أفريقيا، إلا أنه خسر البطولة لموسم 2021-22، وكذلك خسر بطولة الدوري المصري لموسم 2020-21، ويسعى للعودة لمنصات التتويج مجدداً.

وطالب كولر لاعبيه بمواصلة الانتصارات في المسابقة المحلية والتركيز طوال المباراة وعدم ارتكاب الأخطاء من أجل الظهور بمستوى قوي أمام زهرة الجنوب وتوجيه رسالة قوية للمنافسين بأن المارد الأحمر عائد بقوة من أجل استعادة الألقاب التي غابت عن دولابه في الموسم الماضي.

وحث كولر لاعبي الأهلي على ضرورة الالتزام بتنفيذ تعليماته واللعب بشكل جماعي وتنفيذ الخطة التي ينوي الاعتماد عليها وضرورة التزام كل لاعب بتأدية الدور المكلف به على المستويين الدفاعي والهجومي، بخلاف مطالبته لاعبي الخط الخلفي وحراس المرمى بضرورة الحفاظ على نظافة الشباكة، مع تأكيد ثقته في كل اللاعبين ووعدهم بأن يحصل الجميع على فرص متساوية مع الفريق الأحمر.

ويغيب عن الأهلى في مباراة أسوان طاهر محمد طاهر بعدما تعرض للطرد في مواجهة الإسماعيلى.

وتعاقد النادي الأهلي مع 3 لاعبين فى سوق الانتقالات الصيفية 2022، الأول هو برونو سافيو لاعب نادي بوليفار البوليفي، وانضم بعقد مدته 3 سنوات.

كما انضم ثنائي سيراميكا شادي حسين ومصطفى ميسي بعقدٍ يمتد لخمس سنوات، بالإضافة إلى مجموعة من اللاعبين الشباب الدوليين من نادى وادى دجلة، بجانب استعادة الثنائى المعار محمود كهربا ومحمد مغربى.

وفى المقابل، طالب ربيع ياسين المدير الفني لأسوان لاعبيه بنسيان أحداث الخسارة من زعيم الثغر بالجولة الأولى للدوري، مشدداً على ضرورة تصحيح المسار والبحث عن الخروج بنتيجة إيجابية في مباراة الليلة أمام الاهلى.

أسوان، وافد جديد لبطولة الدوري بعد غياب استمر لمدة عامين فقط، ويدخل الفريق بطموح مختلف وهو طموح البقاء في الدوري الممتاز للموسم الجديد، وعمل خلال فترة الاستعدادت على التسلح بأكثر من صفقة حتى لا يكون يطل مجرد إطلالة في الدوري ويهبط من جديد لدوري القسم الثاني.

أسوان قام بتدعيم صفوفه بعدد لا نهائي من اللاعبين أبرزهم الجابوني ماليك إيفونا لاعب النادي الأهلي السابق، وكذلك محمد حمدي زكي نجم الأهلي وسموحة السابق، وأحمد حمودي لاعب الزمالك السابق.