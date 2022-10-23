شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. نهائى كأس جراسهوبر للإسكواش ومصر تضمن لقبى الرجال والسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مساء اليوم الأحد، منافسات الدور النهائي ببطولة كأس جراسهوبر للاسكواش، والتى تقام خلال الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر الجارى بمدينة زيورخ السويسرية، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 107 آلاف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وضمنت مصر لقبي الرجال والسيدات بعد تأهل الرباعي المصري، نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالمياً للسيدات، هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة، مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي، ومروان الشوربجي لاعب هليوبوليس، إلى الدور النهائي من البطولة.

من ناحية أخرى، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، عن التصنيف العالمي للاعبين واللاعبات، حيث استعاد البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة، صدارة التصنيف العالمي بعد حصده لوصافة بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، فيما حافظت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة على صدارتها لتصنيف السيدات بعد تتويجها ببطولة أمريكا في النسخة الأخيرة.

تصنيف الرجال تراجع النيوزيلندي بول كول إلى المركز الثاني خلف البطل المصري علي فرج، حيث كان بول كول قد ودع منافسات بطولة أمريكا من الدور ربع النهائي، فيما تقدم البيروفي دييجو إلياس إلى المركز الخامس بعدما توج بذات البطولة.

وفي المركز الرابع جاء الانجليزي محمد الشوربجي، وتراجع مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي إلى المركز الخامس.

واستقر طارق مؤمن في المركز السادس، ومروان الشوربجي في المركز السابع، وزاهد سالم في المركز الثامن، وتقدم فارس الدسوقي ليحتل المركز العاشر.