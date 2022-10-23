رئيس رابطة الأندية يكشف حقيقة تغيير اسم الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أنه لا صحة لتغيير اسم الدوري المصري كما تردد، مشددا على أن الدوري يتم بيعه لراعٍ لزيادة العوائد المالية بخلاف عوائد الإعلانات والبث.

وكشف دياب، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أنه بعد انتهاء عقد شركة "وي" والتي كان الدوري يسمي باسمها عادت الحقوق لرابطة الأندية التي أصبحت تدير المسابقة تمهيدا لبيع الدوري لراع آخر وسيتم وقتها إطلاق اسم الراعي الجديد على الدوري.

واستشهد دياب بالدوري الإماراتي كاشفا أنه يطلق عليه اسم دوري "أدنوك"، وهو اسم الشركه التي ترعى الدوري هناك.

ورفض دياب مزايدات البعض في هذا الشأن، مؤكدا أن اسم مصر ثابت ولن يتغير، ولكن يتم إطلاق اسم راعٍ على الدوري لرفع قيمة المسابقة وزيادة مداخيل الأندية.

وكان دياب أشار في تصريحات تليفزيونية في الساعات الأولى من صباح اليوم إلى أن الدوري المصري أصبح اسمه "دوري رابطة الأندية".