تشكيل الأهلي المتوقع يشهد غياب ديانج وظهور قفشة

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الأهلي لخوض مباراة أسوان في الجولة الثانية من منافسات الدوري، والتي تقام على ملعب "الأهلي وي السلام"، في تمام السابعة مساءً.

ويفكر المدرب السويسري في الاعتماد على مهاجم الأهلي الجديد شادي حسين في الهجوم، بدلًا من شريف الذي يعاني من ندرة التسجيل في الفترة الأخيرة، فضلًا عن تسجيل شادي هدف الفوز في شباك الإسماعيلي بالجولة الأولى.

وقد يجلس المالي آليو ديانج، والذي تحصل على جائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من رابطة الأندية، على مقاعد البدلاء، والبدء بعمرو السولية بجانب حمدي فتحي في وسط الملعب.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، محمود متولي وأكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، برونو سافيو، أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: شادي حسين.

يذكر أن الأهلي يفتقد لخدمات جناحه الهجومي طاهر محمد طاهر، الذي تلقى بطاقة حمراء مباشرة خلال مباراة الإسماعيلي، عوقب على إثرها بالإيقاف لمباراتين، إلى جانب غرامة مالية أيضًا، وقد يحل محله برونو سافيو، على أن يبدأ قفشة في مركز صانع الألعاب.