شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه المصري فى لقاء تصحيح المسار بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق بيراميدز، فى الثالثة عصر اليوم الأحد، فريق المصرى باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

ويدخل فريق بيراميدز اللقاء بعد التعادل الإيجابي مع إنبي 1/1 الجولة الماضية، فيما سقط المصري البورسعيدي أمام سيراميكا بثلاثية نظيفة فى نفس الجولة.

ويسعى اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق بيراميدز، لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، وطالب اللاعبين بضرورة استغلال الفرص أمام مرمى المصري وتسجيل الأهداف، وحذر من خطورة المنافس الذي يسعى لاقتناص الثلاث نقاط.

وفى المقابل، عكف الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة إيهاب جلال، على مراجعة الأخطاء الدفاعية التي سقط فيها الفريق البورسعيدي خلال مباراتهم الماضية، وذلك لوضع حلول عاجلة للدفاع قبل اللقاء المرتقب أمام بيراميدز.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الحادى عشر برصيد نقطة من التعادل مع إنبي، فيما يقبع المصري في المركز الأخير بدون نقاط بعد السقوط أمام سيراميكا بثلاثية.