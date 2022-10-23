شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يحذر لاعبى فيوتشر من الاستهانة بالمقاولون فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر علي ماهر، المدير الفني لفيوتشر، لاعبي الفريق، من الاستهانة بفريق المقاولون، مؤكداً على أهمية استغلال كل الفرص التي تتاح للاعبين على المرمى، خاصة مع الالتزام الدفاعي للاعبي المقاولون العرب، وإجادتهم غلق المساحات، وأشار علي ماهر إلى أن المقاولون لن يكون فريسة سهلة، خاصة أن لاعبيه يرغبون فى تجنب سقوط الفريق في نفس موقف الموسم الماضي بعدما صارعوا للبقاء في الدوري.

ويختتم فريق فيوتشر تدريباته اليومية استعداداً لمواجهة المقاولون العرب فى الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام، وكان علي ماهر قد منح لاعبي الفريق راحة قصيرة عقب الانتهاء من مواجهة حرس الحدود في الجولة الأولى بالدوري.

وكان فيوتشر قد انتزع أول 3 نقاط في مسيرته بالدوري العام بعد فوزه على حرس الحدود في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي بمنافسات الجولة الأولى من الدوري، بهدفين نظيفين، سجلهما عمر السعيد وحاجي باري لاعبا الفريق.

ويستعد فيوتشر لمواجهة المقاولون العرب في المباراة التي تجمع الفريقين يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام.

ويطمح فيوتشر إلى مواصلة الانتصارات في الدوري العام، حيث يستهدف الفريق المحافظة على مكتسبات الموسم الماضي بعدما حل في المركز الخامس بجدول المسابقة بفارق المواجهات المباشرة عن فريق طلائع الجيش صاحب المركز الرابع، ويسعى فيوتشر في الموسم الجاري إلى التواجد في المربع الذهبي بعد الصفقات الجديدة التي أبرمها خلال الميركاتو الصيفي والتي وصلت إلى 13 صفقة.