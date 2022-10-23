شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وأسوان اليوم الأحد 23 / 10 / 2022 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الأحد لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى مع أسوان باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

22 مباراة جمعت الأهلى وأسوان

مباراة الأهلى وأسوان اليوم هى رقم 23 فى مواجهات الفريقين، حيث واجه المارد الأحمر ممثل الصعيد فى 22 لقاءً، حقق الأهلى الفوز فى 21 مباراة وفاز أسوان بلقاء وحيد، واختفت نتيجة التعادل فى مواجهات الناديين.

أكبر فوز حققه الأهلى على حساب فريق أسوان كان فى موسم 2002- 2003 حينما فاز المارد الأحمر بخماسية دون رد سجلها أحمد صلاح حسنى ووليد صلاح الدين وأحمد بلال ورضا شحاتة "هدفين".

الخماسية أكبر فوزنتيجة آخر ظهور للأهلى وأسوان فى الدوري

حقق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر أول انتصاراته في الدوري بالفوز على الإسماعيلى بهدف دون رد سجله شادى حسين في الجولة الأولى للمسابقة، بينما خسر أسوان من الاتحاد السكندري بهدف دون رد فى نفس الجولة.

كولر وربيع ياسين وجهاً لوجه فى موقعة الأهلى وأسوان

الأهلى وأسوان يدخلان لقاء الليلة بـ"نيولوك" فنى بعد تغيير الجهاز الفني للفريقين مطلع الموسم الجديد، حيث تم تعيين السويسرى مارسيل كولر مديراً فنياً للأهلى خلفاً للبرتغالى ريكاردو سواريز، فيما تم إسناد مهمة تدريب زهرة الجنوب لربيع ياسين نجم الأهلى السابق وهو ما سيُضفى إثارة وندية على مواجهة الليلة المُرتقبة.

القيمة التسويقية للأهلى وأسوان

القيمة التسويقية للأهلى تساوى 28.53 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لأسوان 2.70 مليون يورو.