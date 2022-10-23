شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي أمام كيلسي البولندي لتحديد برونزية كأس العالم لأندية اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق كرة اليد بالنادى الأهلى، اليوم الأحد، نظيره كيلسى البولندي، فى إطار لقاء تحديد صاحب برونزية كأس العالم للأندية المقام فى المملكة العربية السعودية.

وخسر فريق كرة اليد بالنادى الأهلى أمام نظيره ماجدبيرج الألمانى بنتيجة 36/28 فى نصف نهائى كأس العالم للأندية، أمس السبت.

وشهد مشوار تأهل الأهلى لنصف النهائى الفوز على مضر السعودى فى أولى مواجهاته بنتيجة 36 /30 قبل أن يهزم بنفيكا البرتغالى بنتيجة 29 / 28 فى ثانى لقاءاته.

وتضم قائمة الفريق الأحمر فى بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» التي تقام فى مدينة الدمام خلال الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر الجارى، عبد الرحمن حميد، عبد الرحمن طه، محمد إبراهيم، راؤول نانتس، عبد الرحمن فيصل، شهاب عبد الله، مصطفى خليل، محسن رمضان، سيف هاني، أحمد خيري، إسلام حسن، أحمد عادل، إبراهيم المصري، ياسر سيف، عمر كاستيلو، عمر سامي، عبدالعزيز إيهاب، إسلام راضي.

وكانت قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد قد أسفرت عن تواجد «رجال يد الأهلي» في المجموعة الثانية إلى جانب فريقي بنفيكا البرتغالي، ومضر السعودى.

ووجه الأهلى الشكر مؤخرا لدانيال جوردو المدير الفنى، بعد خروج الفريق من نصف نهائى بطولة أفريقيا بتونس، وذلك قبل خوض الفريق منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، ليتم تعيين الإسباني ديفيد ديفيز.