شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 23/ 10/ 2022 فى الدوري المصري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الأسبوع الثاني من بطولة الدورى المصرى الممتاز اليوم، الأحد، مبارياته بـ3 مواجهات نارية، بين بيراميدز والمصري، الزمالك وسيراميكا، الأهلى وأسوان.

موعد مباراة بيراميدز والمصري

يستقبل فريق بيراميدز فى الثالثة عصر اليوم، الأحد، المصرى البورسعيدى باستاد برج العرب بالإسكندرية، في لقاء الجريحين بعد تعادل بيراميدز في الجولة الأولى مع إنبي، وخسارة المصري أمام سيراميكا بثلاثية نظيفة في نفس الجولة.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا

ويلتقي فريق الزمالك فى الخامسة مساء اليوم، الأحد، مع فريق سيراميكا باستاد القاهرة الدولي، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات عالية، بعدما فاز الزمالك على سموحة بهدفين نظيفين في المباراة الأولى للدورى، فيما اكتسح سيراميكا نظيره المصري بثلاثية نظيفة في نفس الجولة.

موعد مباراة الأهلي وأسوان

ويختتم اليوم الأول فى الأسبوع الثاني بمواجهة الأهلي مع أسوان في السابعة مساء اليوم الأحد، في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث فاز الأهلى على الإسماعيلى بهدف نظيف في الجولة الأولى، فيما سقط أسوان على ملعبه أمام الاتحاد السكندري بهدف دون رد في نفس الجولة.