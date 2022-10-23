شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد تنس الطاولة يعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل بطولة مصر الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اتحاد تنس الطاولة مؤتمرا صحفيا اليوم، الأحد، بأحد فنادق القاهرة لإعلان تفاصيل استضافة بطولة مصر الدولية التى تقام فى الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر الجارى بصالة ستاد القاهرة.

ويشارك فى البطولة، 22 دولة بإجمالي 358 لاعبًا ولاعبة، وتقام فعاليات البطولة على صالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، ويمثل مختلف الفئات العمرية بداية من تحت 11 سنة و 13 و 15 و 17 و 19 سنة، بمشاركة أبرز المصنفين الأوائل عالميًا.

وكشف معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري تنس الطاولة، آخر الاستعدادات الفنية والتنظيم مع الاتحادين الدولي والإفريقي لاستضافة بطولة الدولية، إذ قام بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لخروج البطولة بأفضل صورة، بخلاف تجهيز كافة الأمور المتعلقة باستضافة الوفود القادمة إلى مصر من مختلف أنحاء العالم والتي تضم أيضًا مسؤولين من الاتحاد الدولى والاتحادات الأفريقية.